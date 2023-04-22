начнут матч в 02:00 в Кубке Стэнли, 22.04.2023.

Последний матч: «Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина». Коэффициент ставки — 2.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

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