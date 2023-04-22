В 04:30 22.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч: «Даллас» — «Миннесота» 7:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Миннесота» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Миннесота»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Даллас.

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