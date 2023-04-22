В 05:00 22.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч: «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Эдмонтон»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Эдмонтон.

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