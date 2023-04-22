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    Лос-Анджелес — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.04.2023 в 05:00 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Лос-Анджелес — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 22.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Лос-Анджелес — Эдмонтон в плей-офф Кубка Стэнли.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.75.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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