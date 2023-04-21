начнут матч в 02:00 в плей-офф Кубка Стэнли, 21.04.2023.

Последний матч: «Торонто» — «Тампа-Бэй» 3:7. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 3.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Торонто»).

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