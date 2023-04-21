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    ЦСКА — Ак Барс: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.04.2023 в 19:30 начнется матч в Кубке Гагарина по хоккею ЦСКА — Ак Барс

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 19:30 21.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча ЦСКА — Ак Барс в Кубке Гагарина по хоккею.

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    Последний матч: «Ак Барс» — «ЦСКА» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Ак Барс». Коэффициент ставки — 2.34.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Ак Барс.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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