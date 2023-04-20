В 04:30 20.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав Кубке Стэнли.

Последний матч: «Даллас» — «Миннесота» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Даллас — Миннесота.

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