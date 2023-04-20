начнут матч в 02:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 20.04.2023.

Последний матч: «Бостон» — «Флорида» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Бостон»).

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