В 02:30 19.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф Кубка Стэнли.

Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Торонто» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Тампа-Бэй». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Тампа-Бэй»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торонто — Тампа-Бэй.

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