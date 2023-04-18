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    Бостон — Флорида: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.04.2023 в 02:30 начнется матч в плей-офф Кубка Стэнли Бостон — Флорида

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Бостон и Флорида начнут матч в 02:30 в плей-офф Кубка Стэнли, 18.04.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Флорида» — «Бостон» 4:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Флорида» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.66.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:4 (победит «Бостон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бостон — Флорида.

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