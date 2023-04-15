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    Коламбус — Баффало: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.04.2023 в 02:30 начнется матч в НХЛ Коламбус — Баффало

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 15.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Коламбус — Баффало в НХЛ.

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    Последний матч: «Баффало» — «Коламбус» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус» — «Баффало» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Баффало.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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