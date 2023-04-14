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    Колорадо — Виннипег: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2023 в 03:00 начнется матч в НХЛ Колорадо — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Колорадо и Виннипег начнут матч в 03:00 в НХЛ, 14.04.2023.

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    Последний матч: «Виннипег» — «Колорадо» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Колорадо» — «Виннипег» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Виннипег»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Виннипег.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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