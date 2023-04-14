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    Эдмонтон — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2023 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Эдмонтон — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 14.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Эдмонтон — Сан-Хосе в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 1:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Сан-Хосе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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