В 04:00 14.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Сан-Хосе» — «Эдмонтон» 1:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эдмонтон» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 1.98 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Эдмонтон»).

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