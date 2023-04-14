начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 14.04.2023.

Последний матч: «Анахайм» — «Лос-Анджелес» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.28 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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