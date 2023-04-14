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    Анахайм — Лос-Анджелес: смотреть онлайн в прямом эфире

    14.04.2023 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Анахайм — Лос-Анджелес

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    Анахайм и Лос-Анджелес начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 14.04.2023.

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    Последний матч: «Анахайм» — «Лос-Анджелес» 3:6. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Лос-Анджелес». Коэффициент ставки — 2.28.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Лос-Анджелес.

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