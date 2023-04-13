Последний матч: «Сент-Луис» — «Даллас» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Сент-Луис»).
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