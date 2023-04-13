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    Сент-Луис — Даллас: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.04.2023 в 02:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сент-Луис — Даллас

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 13.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сент-Луис — Даллас в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Сент-Луис» — «Даллас» 1:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Даллас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:3 (победит «Сент-Луис»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Даллас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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