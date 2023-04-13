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    Калгари — Сан-Хосе: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.04.2023 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Калгари — Сан-Хосе

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 13.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Калгари — Сан-Хосе в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Калгари» — «Сан-Хосе» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Калгари» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Сан-Хосе»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Сан-Хосе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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