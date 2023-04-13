В 05:00 13.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Калгари» — «Сан-Хосе» 5:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Калгари» — «Сан-Хосе». Коэффициент ставки — 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Сан-Хосе»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Калгари — Сан-Хосе.

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