начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 12.04.2023.

Последний матч: «Торонто» — «Тампа-Бэй» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Тампа-Бэй»).

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