начнут матч в 02:30 в НХЛ, 12.04.2023.

Последний матч: «Чикаго» — «Питтсбург» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Питтсбург» — «Чикаго». Коэффициент ставки — 2.60 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Питтсбург»).

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