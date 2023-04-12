начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 12.04.2023.

Последний матч: «Виннипег» — «Миннесота» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миннесота» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 2.06 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Миннесота»).

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