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    Миннесота — Виннипег: смотреть онлайн в прямом эфире

    12.04.2023 в 03:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Миннесота — Виннипег

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Миннесота и Виннипег начнут матч в 03:00 в регулярном сезоне НХЛ, 12.04.2023.

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    Последний матч: «Виннипег» — «Миннесота» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миннесота» — «Виннипег». Коэффициент ставки — 2.06.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Миннесота»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Миннесота — Виннипег.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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