В 04:30 12.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав НХЛ.

Последний матч: «Колорадо» — «Эдмонтон» 6:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колорадо» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Эдмонтон»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колорадо — Эдмонтон.

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