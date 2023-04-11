Последний матч: «Даллас» — «Детройт» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Детройт» — «Даллас». Коэффициент ставки — 4.10.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Детройт»).
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