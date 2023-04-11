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    Аризона — Сиэтл: смотреть онлайн в прямом эфире

    11.04.2023 в 05:00 начнется матч в НХЛ Аризона — Сиэтл

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Аризона и Сиэтл начнут матч в 05:00 в НХЛ, 11.04.2023.

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    Последний матч: «Сиэтл» — «Аризона» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аризона» — «Сиэтл» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Аризона»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Аризона — Сиэтл.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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