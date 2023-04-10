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    Филадельфия — Бостон: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.04.2023 в 01:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Филадельфия — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 01:00 10.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Филадельфия — Бостон в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Бостон» — «Филадельфия» 6:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Филадельфия» — «Бостон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.70.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Филадельфия — Бостон.

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