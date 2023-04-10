начнут матч в 03:30 в НХЛ, 10.04.2023.

Последний матч: «Анахайм» — «Колорадо» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.17 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Анахайм»).

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