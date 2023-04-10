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    Анахайм — Колорадо: смотреть онлайн в прямом эфире

    10.04.2023 в 03:30 начнется матч в НХЛ Анахайм — Колорадо

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Анахайм и Колорадо начнут матч в 03:30 в НХЛ, 10.04.2023.

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    Последний матч: «Анахайм» — «Колорадо» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Колорадо». Коэффициент ставки — 2.17.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Анахайм»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Колорадо.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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