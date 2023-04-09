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    Сиэтл — Чикаго: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2023 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сиэтл — Чикаго

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Чикаго начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 09.04.2023.

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    Последний матч: «Чикаго» — «Сиэтл» 5:8. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:2 (победит «Сиэтл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Чикаго.

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