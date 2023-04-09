Последний матч: «Сент-Луис» — «Миннесота» 5:8. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Миннесота» — «Сент-Луис». Коэффициент ставки — 3.00.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Миннесота»).
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