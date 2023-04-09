начнут матч в 05:30 в регулярном сезоне НХЛ, 09.04.2023.

Последний матч: «Колорадо» — «Лос-Анджелес» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Колорадо»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес — Колорадо.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам