начнут матч в 00:30 в НХЛ, 09.04.2023.

Последний матч: «Анахайм» — «Аризона» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аризона» — «Анахайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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