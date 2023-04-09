начнут матч в 17:00 в Кубке Гагарина по хоккею, 09.04.2023.

Последний матч: «Авангард» — «Ак Барс» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ак Барс» — «Авангард». Коэффициент ставки — 2.33.

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