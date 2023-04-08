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    Сан-Хосе — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.04.2023 в 23:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сан-Хосе — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сан-Хосе и Эдмонтон начнут матч в 23:00 в регулярном сезоне НХЛ, 08.04.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Эдмонтон» — «Сан-Хосе» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Эдмонтон»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Эдмонтон.

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