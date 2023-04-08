В 20:00 08.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Детройт» — «Питтсбург» 7:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Детройт» — «Питтсбург». Коэффициент ставки — 2.40 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Детройт»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Детройт — Питтсбург.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам