начнут матч в 19:30 в регулярном сезоне НХЛ, 08.04.2023.

Последний матч: «Баффало» — «Каролина» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Баффало» — «Каролина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:3 (победит «Баффало»).

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