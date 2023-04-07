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    Нью-Джерси — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Нью-Джерси — Коламбус

    Хоккей НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Нью-Джерси и Коламбус начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 07.04.2023.

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    Последний матч: «Коламбус» — «Нью-Джерси» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нью-Джерси» — «Коламбус» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Нью-Джерси»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нью-Джерси — Коламбус.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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