ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар» — «Ростов»Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей
  • 22:20
    • «Краснодар» по пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Нэшвилл — Каролина: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.04.2023 в 03:00 начнется матч в НХЛ Нэшвилл — Каролина

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нэшвилл и Каролина начнут матч в 03:00 в НХЛ, 07.04.2023.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Каролина» — «Нэшвилл» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Каролина»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Каролина.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Споткнется ли «Манчестер Юнайтед» на «Эвертоне»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Вернется ли «Челси» к успеху?
  • «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бавария» возьмет реванш у «Фрайбурга» за кубковую неудачу
  • «Фрайбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лечче — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бенфика — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сарагоса — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие