начнут матч в 02:00 в НХЛ, 07.04.2023.

Последний матч: «Оттава» — «Флорида» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Флорида» — «Оттава». Коэффициент ставки — 1.76 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:4 (победит «Оттава»).

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