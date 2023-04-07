начнут матч в 02:00 в НХЛ, 07.04.2023.

Последний матч: «Торонто» — «Бостон» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бостон» — «Торонто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Бостон»).

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