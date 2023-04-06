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    Виннипег — Калгари: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.04.2023 в 02:30 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Виннипег — Калгари

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:30 06.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Виннипег — Калгари в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Виннипег» — «Калгари» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Виннипег» — «Калгари». Коэффициент ставки — 2.12.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Калгари»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Виннипег — Калгари.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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