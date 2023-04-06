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    Анахайм — Эдмонтон: смотреть онлайн в прямом эфире

    06.04.2023 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Анахайм — Эдмонтон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 05:00 06.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Анахайм — Эдмонтон в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Эдмонтон» — «Анахайм» 6:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Анахайм» — «Эдмонтон». Коэффициент ставки — 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Эдмонтон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Анахайм — Эдмонтон.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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