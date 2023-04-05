ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»«Челси» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 22:15
    • «Аль-Хиляль» предложил Месси зарплату 400 млн евро в год
  • 22:00
    • СКА победил ЦСКА и сравнял счет в серии
  • 21:40
    • «Акрон» выбил «Динамо» из Кубка России
  • 21:11
    • «Челси» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд
    Все новости спорта

    Торонто — Коламбус: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.04.2023 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Торонто — Коламбус

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 05.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Торонто — Коламбус в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Торонто» — «Коламбус» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Коламбус». Коэффициент ставки — 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Коламбус»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торонто — Коламбус.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 40USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 40 USD бесплатно на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» совершит камбэк?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Рейнджерс» включат киллер-мод в матче с «Тампой-Бэй»
  • «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Вернется ли «Манчестер Юнайтед» к победам в АПЛ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Тим — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бренгл — Касаткина
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Музетти — Гастон
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие