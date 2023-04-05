Последний матч: «Филадельфия» — «Сент-Луис» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Луис» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 2.24.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Сент-Луис»).
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