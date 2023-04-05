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    Сент-Луис — Филадельфия: смотреть онлайн в прямом эфире

    05.04.2023 в 03:00 начнется матч в НХЛ Сент-Луис — Филадельфия

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 03:00 05.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сент-Луис — Филадельфия в НХЛ.

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    Последний матч: «Филадельфия» — «Сент-Луис» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сент-Луис» — «Филадельфия». Коэффициент ставки — 2.24.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Сент-Луис»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Филадельфия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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