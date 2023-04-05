начнут матч в 05:30 в регулярном сезоне НХЛ, 05.04.2023.

Последний матч: «Колорадо» — «Сан-Хосе» 6:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Колорадо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:3. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 3:3.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе — Колорадо.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 40USD Новым игрокам