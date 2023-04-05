Последний матч: «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.46.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:5.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:5 (победит «Эдмонтон»).
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