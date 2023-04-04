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    Сиэтл — Аризона: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.04.2023 в 05:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сиэтл — Аризона

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сиэтл и Аризона начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 04.04.2023.

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    Последний матч: «Аризона» — «Сиэтл» 2:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Аризона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «Сиэтл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Аризона.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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