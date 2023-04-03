ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл» — «МЮ»«Ньюкасл» разгромил «МЮ» и обострил борьбу за путевки в Лигу чемпионов
  • 22:13
    • «Челси» уволил Грэма Поттера
  • 22:02
    • Медведев выиграл турнир в Майами
  • 21:40
    • ЦСКА обыграл СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
  • 20:56
    • «Рома» разгромила «Сампдорию» и поднялась на четвертое место
  • 20:32
    • «Ньюкасл» обыграл «МЮ» и вышел на третье место в Премьер-лиге
    Все новости спорта

    Торонто — Детройт: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.04.2023 в 02:00 начнется матч в НХЛ Торонто — Детройт

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 03.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Торонто — Детройт в НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Детройт» — «Торонто» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Детройт». Коэффициент ставки — 3.50.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Торонто»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Торонто — Детройт.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Сент-Поле «Вегас» воссоздаст события недавней очной встречи
  • «Миннесота» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Во втором матче в Казани «Авангард» выровняет ситуацию
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Голевое шоу на «Гудисон Парк»?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Валенсия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Сиэтл — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Котов — Мартинес
  • Теннис
  • Послезавтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карацев — Пассаро
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие