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    Коламбус — Оттава: смотреть онлайн в прямом эфире

    03.04.2023 в 01:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Коламбус — Оттава

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Коламбус и Оттава начнут матч в 01:00 в регулярном сезоне НХЛ, 03.04.2023.

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    Последний матч: «Оттава» — «Коламбус» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Коламбус»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус — Оттава.

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