начнут матч в 05:00 в регулярном сезоне НХЛ, 02.04.2023.

Последний матч: «Миннесота» — «Вегас» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вегас» — «Миннесота» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.34 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Вегас»).

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