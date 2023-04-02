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    СКА — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.04.2023 в 17:00 начнется матч в плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    В 17:00 02.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча СКА — ЦСКА в плей-офф КХЛ.

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    Последний матч: «СКА» — «ЦСКА» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА» — «ЦСКА». Коэффициент ставки — 2.05.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «ЦСКА»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча СКА — ЦСКА.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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