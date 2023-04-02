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    Сиэтл — Лос-Анджелес: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.04.2023 в 05:00 начнется матч в НХЛ Сиэтл — Лос-Анджелес

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    В 05:00 02.04.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Сиэтл — Лос-Анджелес в НХЛ.

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    Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Сиэтл» 8:9. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Сиэтл»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Лос-Анджелес.

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