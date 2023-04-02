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    Сент-Луис — Бостон: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.04.2023 в 22:30 начнется матч в НХЛ Сент-Луис — Бостон

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Сент-Луис и Бостон начнут матч в 22:30 в НХЛ, 02.04.2023.

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    Последний матч: «Бостон» — «Сент-Луис» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Сент-Луис»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Бостон.

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