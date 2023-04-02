начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 02.04.2023.

Последний матч: «Флорида» — «Коламбус» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коламбус» — «Флорида». Коэффициент ставки — 1.92 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:7.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:7 (победит «Флорида»).

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