начнут матч в 02:00 в регулярном сезоне НХЛ, 02.04.2023.

Последний матч: «Филадельфия» — «Баффало» 5:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Филадельфия» — «Баффало». Коэффициент ставки — 2.65 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:3 (победит «Филадельфия»).

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